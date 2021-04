Demiral guarito dal Coronavirus: il comunicato della Juventus. Il difensore turno torna a disposizione di Pirlo

Merih Demiral è guarito dal Coronavirus. Il difensore della Juventus, risultato positivo durante la permanenza con la Nazionale turca, a partire da domani sarà a disposizione di Pirlo.

IL COMUNICATO – «Merih Demiral ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC».

L’articolo Demiral guarito dal Covid-19: il comunicato della Juve proviene da Lazio News 24.