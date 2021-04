Ristoranti che riaprono, viaggi all’estero senza obbligo di quarantena al rientro, parrucchieri che ricominciano a lavorare, spettatori di nuovo sugli spalti e sport che ritorna praticabile da parte di tutti. Non è un sogno, ma è quanto sta per accadere in Gran Bretagna, che toccando il traguardo delle 40 milioni di somministrazioni di vaccino, si prepara ad entrare, prima tra i Paesi del G7, in una nuova fase: quella della convivenza con il virus. Nel Regno Unito la pandemia pare arrivata al giro di boa, con due immagini che segnano il passaggio più atteso: la riapertura del Wembley Stadium al pubblico e i boccali che riappaiono sui banconi dei pub. Il premier Boris Johnson ha annunciato le nuove misure per una graduale rimozione delle restrizioni… Source