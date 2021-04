Guglielmo Vicario è pronto a sostituire tra i pali Alessio Cragno e fare l’esordio assoluto nella massima serie

La positività di Alessio Cragno è l’ennesima tegola in questa stagione sciagurata del Cagliari. Il portiere toscano non ci sarà contro l’Inter (contro la quale all’andata fece delle ottime parate) e a sostituirlo ci penserà Guglielmo Vicario, all’esordio assoluto in Serie A. Certo, l’atterraggio poteva essere un po’ più morbido e anziché incontrare le bocche da fuoco nerazzurre, avrebbe preferito misurarsi con attacchi decisamente meno potenti ma il calendario è beffardo e da lì non si scappa.

L’ex estremo difensore di Venezia e Perugia ha già giocato questa stagione: in Coppa Italia contro Cremonese, Verona ed Atalanta. Tre partite, quattro reti subite e alcuni buoni interventi che hanno sottolineato le doti del classe 1996. Semplici ha quindi delle buone garanzie per provare a fare il miracolo domenica a San Siro contro l’Inter: Vicario c’è e risponderà presente.

