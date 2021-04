Luigi Lauro non è soltanto l’agente del spezzino Daniele Verde ma anche del giovane rossoblù Alessandro Tripaldelli

Luigi Lauro non può che essere soddisfatto del rendimento di uno dei suoi assistiti, il giocatore dello Spezia Daniele Verde che si è messo particolarmente in mostra durante questo campionato. Lo spezzino, però, non è l’unica fonte di orgoglio per Lauro che segue anche la carriera del giovane difensore del Cagliari Alessandro Tripaldelli. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Tuttomercatoweb.

«Non lo dico solo io: Alessandro è un giocatore forte con tanta tecnica e qualità fisiche importanti. È giovane, per crescere ha bisogno di tanta fiducia e di continuità. Dopo la fine dell’esperienza con il Sassuolo avevamo a disposizione tante strade ma alla fine abbiamo scelto il Cagliari perché era l’ambiente ideale per lui. La situazione che la squadra sta vivendo attualmente ha ovviamente frenato il suo percorso ma sono convinto che arriverà il suo momento e allora riuscirà a fare il salto di qualità che si merita».

L’articolo Luigi Lauro (agente Tripaldelli): «È un giocatore giovane e forte. Ha bisogno di tanta fiducia» proviene da Cagliari News 24.