ORDINANZA n. 27 del 06.04.2021

IL SINDACO

…omissis…

VISTO L’art. 2 del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;

ACQUISITO il parere della competente Azienda Sanitaria Locale di Avellino, prot. n.6534/SEP del 06.04.2021, ricevuto a mezzo pec alle ore 20:21 a firma del Direttore SEP/RT Dr. Gaetano Morrone e del Direttore del Dip. Prevenzione Dr. Onofrio Manzi, che recita “sulla base dei dati disponibili appare opportuna l’adozione di più stringenti misure di contenimento e prevenzione tra cui il mantenimento della didattica a distanza fino al 17.04.2021 al fine di poter valutare se anche nel Comune di Montoro sarà osservabile la riduzione dell’incidenza come registrato nell’ultima settimana sul resto del territorio provinciale”;

RITENUTO necessario sospendere, in presenza, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, pubblica e privata dal 07.04.2021 al 17.04.2021;

SENTITI i dirigenti scolastici interessati;

RICHIAMATO l’art. 50 del D. Lgs 11.267/2000 – T.U.E.L.;

ORDINA

LA SOSPENSIONE, IN PRESENZA, DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA E DIDATTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PUBBLICA E PRIVATA PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE, DAL GIORNO 7.04.2021 AL GIORNO 17.04.2021.

…omissis…

Dalla Residenza Municipale 06.04.2021

Il Sindaco

Avv. Girolamo GIAQUINTO

