Per i cittadini della comunità Monte Contessa saranno ancora altre 24 ore di disservizi nell’ambito della raccolta dei rifiuti, a causa del protrarsi della situazione di blocco presso l’impianto piattaforma di San Pietro Lametino.

Anche domani il servizio di raccolta differenziata verrà sospeso così a Maida, San Pietro a Maida, Cortale e Jacurso.

«Nonostante comunicazioni al prefetto, al direttore Ato e solleciti da parte di tutti i comuni la situazione fatica a sbloccarsi con un rimpallo di responsabilità tra il gestore dell’impianto e l’Ato», spiega l’amministrazione di Maida, «continua il grave disservizio che si riversa inevitabilmente e irresponsabilmente sulle nostre comunità».

Più diretto online il sindaco di San Pietro a Maida, Domenico Giampà: «ancora una volta domani non ci faranno conferire i rifiuti all’impianto di smaltimento, con la promessa che in 24 ore la situazione dovrebbe riprendere regolarmente. Invito tutti i colleghi sindaci della provincia di Catanzaro, che si trovano nella stessa situazione a condividere azioni eclatanti. In questa storia si stanno penalizzando sopratutto i piccoli Comuni e non si tiene conto delle società di raccolta, che svolgono in maniera efficiente il sevizio e dei cittadini che pagano i tributi. Nel silenzio più totale, è arrivato il momento di fare squadra».