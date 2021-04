Irpiniatimes.it

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Visto il decreto legge 44/2021 recante ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si comunica che, a partire dal 7 Aprile 2021, riprenderanno le attività didattiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la prima classe della Scuola Secondaria di I Grado.

