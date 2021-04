Irpiniatimes.it

Dal Comune di Salza Irpina – Domani 7 Aprile si riparte con la didattica in presenza, consapevoli del delicato momento, abbiamo predisposto tutto il necessario per far sì che questo rientro a scuola sia effettuato nella massima sicurezza. Il servizio scuolabus sarà disponibile dallo stesso giorno.

Un caro abbraccio, a domani.

