Il Bologna Fc 1909 ha comunicato di aver ceduto al CF Montreal il diritto alle prestazioni sportive del portiere Sebastian Breza a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2021. Intanto oggi la squadra ha ripreso, in un pomeriggio piovoso, gli allenamenti in preparazione alla gara sul terreno della Roma, in programma domenica alle ore 18.00. Lavoro atletico e tecnico-tattico per i ragazzi di Mihajlovic: differenziato per Ibrahima Mbaye e Takehiro Tomiyasu. Domani continuerà, con una seduta a porte chiuse, la preparazione al match con i giallorossi. Foto: Bologna FC Source