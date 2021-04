“La campagna vaccinale anti Covid per la categoria dei pazienti in attesa e trapiantati di organi, dializzati e ai loro familiari è partita in Puglia il 27 marzo con il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni dei pazienti. Sono interessati oltre 4mila trapiantati e 4mila dializzati. Il Centro regionale Trapianti di Bari, a cui va il nostro ringraziamento, ha attivato 23 ambulatori coinvolgendo tutti i reparti di specializzazione per i trapianti solidi e dialisi, più tante altre postazioni di vaccinazioni in tutta la Puglia per i dializzati e trapiantati di reni. Un’organizzazione capace di svolgere il ruolo che la nostra regione necessitava per soddisfare la richiesta della categoria e non solo”. Così, in una nota, il presidente ATO Puglia Odv, Giovanni Santoro.

“I mesi che sono alle nostre spalle, al di là di tutte le speculazioni e opportunismo – prosegue il presidente dell’Associazione Trapiantati Organi Puglia -, hanno visto lo sforzo straordinario di professioniste e professionisti a ogni livello nella lotta contro la pandemia. Donne e uomini che, nonostante i gravissimi rischi e le pesanti ricadute in termini personali, si sono fatti carico di superare i limiti strutturali esistenti in sanità, le enormi carenze di organico, le iniziali mancanze di dispositivi e protezioni, le scelte contraddittorie. Certamente vederli in giro a Pasqua e Pasquetta per vaccinare i nostri nonni a casa ha riempito il cuore di tutti”.

“È in gran parte grazie a questa etica del dovere – prosegue Santoro -, all’esercizio di questa responsabilità collettiva accompagnata dalla fiducia nella ricerca e nelle evidenze scientifiche, se è stato possibile costruire in ogni momento e in ogni realtà le condizioni affinché la nostra Puglia, pur pagando un prezzo doloroso e altissimo, non soccombesse di fronte all’aggressione del virus nell’attesa che l’avanzamento dei protocolli clinici e di cura costruissero progressivamente le condizioni per fare passi avanti nella tutela e nella salvaguardia della salute della collettività”.

“È chiaro che va colto ogni piccolo successo in questa emergenza che regna ormai da un anno – conclude -, senza lasciare nessuno indietro. Da parte di tutti gli uomini di buona volontà piena collaborazione e coordinamento per informazioni precise e correte. In un momento come questo bisogna costruire e non distruggere. Entrare nei cuori della gente dando fiducia e speranza sarà molto più facile”.

