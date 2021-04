Cagliari, contro l’Inter è ancora rebus in attacco: il punto sulle scelte di Leonardo Semplici per il reparto avanzato

Inter-Cagliari in programma domenica alle ore 12.30 non avrà tra i propri protagonisti Nicolò Barella che era diffidato ed è stato ammonito nel corso del match disputato dai nerazzurri contro il Sassuolo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per la sfida contro l’Inter Leonardo Semplici sta valutando alcune scelte riguardanti il reparto avanzato. Ecco le ultime sul ballottaggio: al momento il giocatore maggiormente quotato per affiancare Joao Pedro in avanti è Giovanni Simeone, leggermente dietro nelle gerarchie Pavoletti e in fondo il deludente Cerri.

