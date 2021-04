Buone notizie per il Cagliari dopo la positività di Alessio Cragno: sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra. Oggi ci saranno altri test

Semplici può tirare un sospiro di sollievo e preparare con maggiore serenità la sfida di domenica alle 12.30 contro l’Inter. Sono infatti tutti negativi i tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra del Cagliari. I tamponi – come da protocollo – verranno ripetuti oggi.

C’è grande attenzione e preoccupazione dopo la positività di Alessio Cragno, il cui contagio deriva dal focolaio scoppiato in Nazionale. Come riporta Tuttosport, il Cagliari si era premunito cercando di affrontare a monte i problemi, isolando Cragno fin dal suo rientro in Sardegna. Il portiere si è auto-isolato e si è messo in una sorta di quarantena volontaria, restando fuori dal gruppo squadra. Al punto che sabato, alla vigilia del match contro il Verona, ha dormito a casa sua e ha raggiunto la squadra solo alla Sardegna Arena. Ora il club teme che spuntino fuori nuovi contagiati ma la situazione – fortunatamente – per ora è sotto controllo.

