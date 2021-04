Irpiniatimes.it

AGGIORNAMENTO EMERGENZA COVID – 19

È appena giunta un’ulteriore comunicazione da parte dell’Asl di Avellino che individua TRE nuovi casi di contagio da coronavirus e DUE nuove GUARIGIONI.

Le persone contagiate sono asintomatiche e si trovano in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni.

I nostri auguri per una pronta ed immediata guarigione.

L’Asl ha avviato l’indagine epidemiologica per risalire ai contatti diretti delle persone positive al fine di ridurre eventuali altri rischi di contagi.

È fondamentale e prioritario che tutti prestino la massima attenzione, sia adulti che ragazzi.

Credo sia responsabilità di tutti noi adottare comportamenti corretti e rispettosi delle regole a salvaguardia della nostra e altrui salute.

La situazione resta ancora preoccupante.

Conto sulla vostra collaborazione.

FORZA Quadrelle.

