Il Cts ha parlato della possibilità di vedere il pubblico ad Euro 2020 dopo quanto stabilito ieri dalla Figc. Le sue parole

Come riportato da Calcionews24, oggi gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno valutato le richieste della Figc per quanto riguarda il pubblico negli stadi. Non è stato possibile confermare la presenza del pubblico, ma è stata sottolineata la disponibilità a rivedere la questione nelle prossime settimane.

CTS – «Pubblico a Euro 2020? Impossibile stabilirlo ora. Pur manifestando apprezzamento per lo sforzo prodotto dalla Uefa, è tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica, dell’intensità della circolazione virale, dell’occupazione delle strutture sanitarie e della limitata possibilità di prevedere il livello che tali indicatori avranno nella seconda metà di giugno, non è possibile rendere un compiuto parere entro la richiesta data del 7 aprile 2021».

L’articolo CTS: «Pubblico a Euro 2020? Impossibile stabilirlo, valutiamo più avanti» proviene da Cagliari News 24.