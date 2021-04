Lunedì 12 aprile si terrà il sesto appuntamento con i webinar del ciclo “DIGITAL INNOVATION SPEECH”.

Il webinar, curato da B Yourself Marketing & Communication di Emanuela Sdraulig – Bergamo sul tema del Digital Marketing & Communication, avrà inizio alle 12.30 e parlerà di “Messaggistica digitale: fidelizza i tuoi clienti con Whatsapp business e newsletter”.

Nel corso del webinar si spiegherà come utilizzare le newsletter e WhatsApp Business per fidelizzare i nostri clienti e in particolare verrà illustrato quando e come usare questi strumenti per fidelizzare il nostro target, come rendere i nostri messaggi virtuosi e anti-spam e come creare un database di utenti attivi.

Ricordiamo che il progetto prevede una serie di webinar gratuiti e aperti a tutte le imprese, proposti ogni lunedì in tarda mattinata e tenuti dagli imprenditori delle aziende appartenenti al settore ICT associate a Confartigianato Imprese Bergamo, che approfondiranno di volta in volta sei tematiche: Digital Marketing & Communication; Tecnologie abilitanti; Sicurezza e protezione dei dati; Trasformazione digitale; Digitalizzazione dei processi; IOT (Internet of Things).

Ecco l’elenco dei prossimi webinar per conoscere tutti i segreti del digitale:

Lunedì 19 aprile ore 12.30 – Tema: Digital Marketing & Communication

“L’arte della comunicazione e le strategie per essere efficaci sui social” – Speaker: Davide Castelluccio.

Lunedì 26 aprile ore 12.30 – Tema: Digital Marketing & Communication

“L’e-commerce: tutto quello che non ti hanno detto”, una guida introduttiva al mondo dell’e-commerce, partendo dai fondamenti fino alle problematiche più sottovalutate – Speaker: Fabio Codebue by P-SOFT.

Lunedì 3 maggio 2021 ore 12.30 – Tema: Trasformazione digitale

“Opportunità e mercato dell’Intelligenza Artificiale in Italia nel 2020: Applicazioni e trend” – Speaker: Valentina Trevaini di LiveHelp by Sostanza s.r.l.

Lunedì 10 maggio 2021 ore 12.30 – Tema: Digital Marketing & Communication

“FACEBRAND: come sfruttare “la propria faccia” in modo disinvolto per valorizzare il proprio business con facili e immediati strumenti video” – Speaker: Emanuela Sdraulig | Consulente e Formatore Marketing e Comunicazione B Yourself Marketing & Communication – Bergamo

Lunedì 17 maggio 2021 ore 12.30 – Tema: Trasformazione digitale

“The Job Reset (parte 1) | Ruoli ed organizzazione aziendale per ridurre i rischi sui luoghi di lavoro con la potenza dell’intelligenza artificiale” – Speaker: Carlo Cella di DIG:ITA

Lunedì 24 maggio 2021 ore 12.30 – Tema: Trasformazione digitale

“The Job Reset (parte 2) | Ruoli ed organizzazione aziendale per passare dalla manutenzione preventiva alla manutenzione «data-driven» e predittiva” – Speaker: Carlo Cella di DIG:ITA

È possibile iscriversi sul sito di Confartigianato Imprese Bergamo o su questo link: https://confartigianatobergamo.it/digital-innovation-speech/

Per informazioni o per saperne più:

Ufficio DIH – Digital Innovation Hub (tel. 035.274.231 – e-mail dih@artigianibg.com)