Genova. Da oggi due nuove bandiere di Genova sventolano sulle torri di Porta Soprana al termine di una delicata operazione di messa in sicurezza del sistema di carrucole a supporto delle bandiere, che ha richiesto l’intervento di un’autogru con un braccio di 40 metri e di personale specializzato, che ha lavorato in quota per ripristinare le carrucole e sostituire i due vessilli con il simbolo della nostra città.

“Con l’occasione – ha detto l’assessore comunale alla Cultura Barbara Grosso – la ditta che ha eseguito il lavoro ha anche provveduto alla messa in sicurezza della superficie delle torri, che presentava segni di deterioramento”.

