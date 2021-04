A breve ricorrerà il giorno della tanto compianta scomparsa di Francesco Rosso, giovane ucciso a Simeri Mare il 14 aprile. A causa delle restrizioni date dal Covid non sarà possibile riunirsi e commemorarlo, pertanto la famiglia e gli amici che gestiscono la pagina Facebook “Giustizia per Francesco Rosso” hanno dato origine ad una iniziativa che prevede entro la data del 14 aprile di postare nell’area dedicata una foto che ritragga il volto delle persone che vogliono partecipare con una frase dedicata a lui, scritta su un cartoncino. Queste foto oltre che a rimanere qui su questa pagina Facebook, serviranno a comporre un video per lui cercando di tenere sempre alta l’attenzione su questo caso che, ad oggi, ancora non vede concluso un processo giudiziario e, ancor più grave, vede il mandante di questa terribile vicenda a casa e non in carcere.

La promotrice principale dell’iniziativa è la mamma di Francesco, mamma Rosa, che da quel maledetto 14 aprile non vive più.

Indicazioni per partecipare:

Mettete mi piace alla pagina GIUSTIZIA PER FRANCESCO ROSSO;

Andate nell’area POST sulla pagina GIUSTIZIA PER FRANCESCO, cliccate SCRIVI QUALCOSA SULLA PAGINA e selezionate la dicitura in basso FOTO;

Selezionate la foto che avete scattato e pubblicate.

NB: le frasi da scrivere sul cartoncino sono state selezionate dalla mamma per seguire una tematica e introdurle brevemente nel video da comporre, quindi ogni partecipante può scegliere di scrivere una delle seguenti CHECO VIVE, NOI SIAMO FRANCESCO, VOGLIAMO GIUSTIZIA.