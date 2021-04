Inter e Sassuolo scenderanno in campo alle ore 18:45 per recuperare la gara in programma prima della sosta per le Nazionali e rimandata a causa delle positività al Covid-19 rilevate nella rosa nerazzurra. Ecco le probabili formazioni: INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Gagliardini, Barella, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All.: Conte. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulous; Lopez, Obiang; Boga, Djuricic, Traorè; Raspadori. All.: De Zerbi. Source