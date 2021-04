Riccardo Maspero, ex centrocampista italiano, commenta la lotta alla salvezza del Cagliari e del Torino: fondamentale fare risultato

Riccardo Maspero, ex centrocampista italiano, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio per fare il punto della situazione sul Torino, squadra in cui ha giocato dal 2000 al 2003 totalizzando 62 presenze e 10 gol. Un commento anche sul Cagliari, diretto concorrente dei granata nella lotta per la salvezza.

«Cosa è successo al Cagliari e al Torino? Beh, qualcosa è stato sbagliato da entrambe le parti, mi sembra ovvio. Non sono riusciti a tirare fuori certe cose in situazioni importanti Ogni palla adesso sarà fondamentale per salvarsi ma le cose si faranno sempre più difficili e sarà una dura lotta».

