Mercato professionisti in pillole, 7 aprile SERIE A Cristiano Ronaldo – Real Madrid 50% – Le grandi manovre per il ritorno del secolo sono cominciate. Non tutti sono d'accordo ai vertici del club e l'epilogo non è scontato. SERIE B Sepe – Empoli 70% – In caso di promozione in Serie A, il trasferimento viene giudicato come molto probabile per una serie di ragioni. E sarebbe un ritorno SERIE C Lucarelli – Ternana 100% – C'è la volontà reciproca di andare avanti. Dopo la promozione, si pensa già alla Serie B, dove la Ternana vuole essere protagonista. Source