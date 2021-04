Per la prima serata in tv, mercoledì 7 aprile su RaiUno alle 21.25 verrà proposto il film “Modalità aereo”, diretto da Fausto Brizzi, con protagonisti Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti e Veronica Logan.

Diego è un imprenditore bello, ricco, famoso. Tutta la sua vita è dentro un cellulare di ultima generazione. Ivano pulisce i bagni dell’aeroporto, non è bello, non è ricco, non è famoso. Possiede un cellulare del 1994 di cui va molto fiero. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo per Sidney (24 ore di volo), Diego dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. Ivano lo trova… ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Dopo quelle fatidiche ore trascorse in “modalità aereo”, le vite di entrambi non saranno più le stesse.

Su Canale5 alle 21.45 l’appuntamento è con la fiction “Svegliati amore mio”, con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi.

Naná (Sabrina Ferilli) è una donna forte, animata da un profondo senso di giustizia, una mamma meravigliosa e una moglie innamorata.

Un giorno tutto cambia: la sua bambina Sara (Caterina Sbaraglia) si scopre affetta da leucemia. Dopo un momento di buio e dolore Nanà inizia una battaglia, con la forza di una leonessa, contro il “Mostro”. Forse è da lì che proviene il veleno che si è inoculato nel corpicino della figlia e il “Mostro” è l’acciaieria Ghisal dove da vent’anni lavora suo marito Sergio (Ettore Bassi) e dove ha trovato un suo ruolo, che gli ha permesso di dare una sicurezza alla famiglia.

Riuscirà Nanà a sfondare il muro dell’omertà e della inconsapevolezza, che sono i più grandi nemici in questa sua lotta? Riuscirà a persuadere le altre madri, rassegnate al dolente destino che le vede perdere i figli, a unirsi alla sua battaglia? Ce la farà a convincere una dottoressa anestetizzata ormai dalla convivenza con la morte? E riuscirà a inchiodare un manager spietato, devoto solo al profitto e al Dio dell’acciaio?

E poi: porterà dalla sua il pigro giornalista Stefano (Francesco Venditti)? Ce la farà a tenere a bada Mimmo (Francesco Arca) che da sempre la ossessiona con il suo amore malato, mettendo a repentaglio il suo matrimonio? Ma soprattutto: salverà sua figlia, e porterà suo marito dalla sua parte?

Chi riesce a ribaltare il proprio destino ma anche quello di una comunità non è un super eroe. È Nanà, che a differenza dei più conserva la capacità di sognare, e di credere che amore e unione possano compiere il miracolo di sconfiggere il male del mondo, o almeno arginarlo.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Games of Games – Gioco Loco”, condotto da Simona Ventura. Dodici concorrenti si sfidano per arrivare al gioco finale e vincere il premio in palio. Per superare le varie fasi, i concorrenti possono ricorrere all’aiuto dei 6 vip protagonisti di puntata.

Su Rete4 alle 21.20 prenderà il via “Zona bianca”, nuovo programma di attualità e politica condotto da Giuseppe Brindisi.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Kong: Skull Island”; su Rai4 alle 21.20 “Seven Sisters”; su La5 alle 21.05 “The perfect man” e su Iris alle 21.05 “Salvate il soldato Ryan”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Adriana Lecouvreur” di Francesco Cilea. Direzione musicale affidata ad Asher Fisch. Il progetto registico, declinato nella versione film-opera, è firmato da Rosetta Cucchi. Regia tv Arnalda Canali.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Little Murders by Agatha Christie”; su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition” e su Italia2 alle 21.10 “My hero academia”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.