Dopo aver perso il genero, la figlia e il marito, se n’è andata anche Raffaella Cortese.

Non è morta per Covid l’anziana donna di Petronà, anche se è stata positiva al virus pandemico e proprio il mostro silenzioso si è portato via, in meno di due mesi,ben tre componenti della sua stessa famiglia.

Sembra la trama di un abile sceneggiatore, è invece una storia vera scritta con l’inchiostro della tragedia.

Ancora molto lucida, Raffaella aveva compito da pochi mesi 90 anni e si dimostrava ancora molto lucida, molto socievole.

Anno 2021 si conferma un anno infausto per tutta la comunità di Petronà .