Genova. Il Gruppo Consiliare di FdI al Comune di Genova guidato da Alberto Campanella e composto anche dai consiglieri Franco De Benedictis, Antonio Gambino e Valeriano Vacalebre “si congratula con Massino Nicolò per l’odierna nomina di vice sindaco”. Lo comunica il gruppo in una nota.

“L’ eccellente risultato si è raggiunto con l’incessante lavoro del Commissario

regionale Matteo Rosso supportato dalla Squadra di FdI del territorio di Genova – dicono i consiglieri – La presenza di FdI è sempre più importante sia nel territorio genovese che in quello italiano e questo permette di portare avanti, in sinergia con la maggioranza Consiliare Genovese, importanti progetti anche in vista degli ingenti finanziamenti Europei per rendere Genova una città ancora più vivibile”.

“Inoltre – concludono – ringraziamo il Sindaco Marco Bucci oltreché il Senatore Ignazio La Russa per l’eccellente lavoro e per la fiducia espressa nei confronti dei dirigenti di FdI del territorio genovese”.

