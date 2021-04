Massimo Oddo, ex tecnico di Guglielmo Vicario ai tempi del Perugia, ha parlato del portiere del Cagliari che domenica debutterà in Serie A

OCCASIONE IN SERIE A – «Se la merita. E’ un ragazzo eccezionale. Ha un senso del sacrificio sopra la media. Io di portieri non so molto però tutti i miei collaboratori a Perugia continuavano a ripetermi: “è uno che farà strada”. L’anno scorso in B è maturato tanto, specie sulle uscite, e credo che ora sia pronto per essere protagonista anche in A».

SAN SIRO – «Il momento è durissimo, ma sono sicuro che Guglielmo non soffrirà. Mentalmente è uno molto forte. Mi ha sempre stupito la sua capacità di reagire agli errori senza abbattersi, anzi cercando di non ripeterli. Se devo guardare a un aspetto dove può ancora migliorare forse dico la muscolatura. Deve mettere più massa».

PIEDI – «Mi piace costruire dal basso e anche sotto questo aspetto Guglielmo è cresciuto tanto con me. E’ tecnico, abile con i piedi, un portiere moderno».

