Nel giorno della sua festa al Centro Sportivo di Formello, Stefan Radu ha voluto ringraziare anche sui social tutto il mondo Lazio

Una giornata speciale quella vissuta oggi al Centro Sportivo di Formello. Infatti, nel “nido delle Aquile” è stato celebrato il record di presenze con la maglia della Lazio battuto da Stefan Radu. Il difensore romeno ha raggiunto le 402 apparizioni con la casacca biancoceleste ed oggi è stato festeggiato dai compagni e dalla società, con la presenza anche di Beppe Favalli, il precedente primatista. Per questo, il numero 26 ha voluto chiudere questa incredibile giornata pubblicando una foto sui propri social.

«Orgoglioso di indossare per 402 volte la maglia della prima squadra della capitale. Ringrazio tutto il popolo biancoceleste, compagni, la società Lazio e Beppe Favalli per questo giorno indimenticabile» ha scritto il giocatore sul proprio profilo Instagram, dove ha voluto ringraziare tutti per il supporto e per l’affetto dimostrato.

