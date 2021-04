Irpiniatimes.it

Si comunica che verrà revocata l’ ordinanza n. 76/21 riguardante la sospensione temporanea delle attività educative e didattiche in quanto con nota del 07/04/2021 n. prot. 0002322/2021, la Prefettura di Avellino ,invita alla ripresa delle attività didattiche in presenza in quanto ritiene che “ non si riscontrano al momento nel Comune di Fontanarosa , le condizioni di eccezionale e straordinaria necessità individuate dalla norma”, contrariamente a quanto specificato nella sopracitata ordinanza che teneva conto degli ultimi risultati pubblicati sull’ apposita piattaforma SINFONIA- SORESA da cui emerge che nel Comune di Fontanarosa è stata riscontrata un’ incidenza per numero di abitanti nettamente superiore a quelle della media regionale.

Nel rispetto degli Enti Sovracomunali accettiamo la decisione anche se non pienamente condivisa!

Il presente avviso sarà seguito da ordinanza di riapertura prevista per il giorno 09/04/2021.

