Sei mesi e tre giorni dopo la data inizialmente designata, il 4 ottobre scorso, la Juventus supera il Napoli 2-1, grazie al gol nel primo tempo di Ronaldo, propiziato da un Chiesa ancora una volta strepitoso, alla rete di Dybala nella ripresa e ad una prova di grande attenzione e solidità, non certo scalfita dal rigore di Insigne al 90'. Pirlo piazza in porta Buffon e rispetto alle ultime uscite sposta Chiesa sulla sinistra e alza Cuadrado sulla corsia di destra, dove alle sue spalle, Danilo torna a fare il terzino. E proprio una combinazione tra il colombiano e il brasiliano porta quest'ultimo a pennellare un cross delizioso che Ronaldo, in ottima posizione, sfiora solo, senza indirizzare in porta. Il Napoli risponde con un destro alto di Zilenski, poi arrivano il destro… Source