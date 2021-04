Sori. Dopo la sosta forzata si torna in vasca. Saltata la sfida con il Brescia, che verrà recuperata sabato 17 aprile, sabato 10 aprile a Sori arriverà il Torino 81 condotto da Simone Aversa per la prima giornata del girone di ritorno. Il match avrà inizio alle ore 17 e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Rari Nantes Sori.

“Si è perso un po’ il ritmo partita, rimanendo quattro settimane fermi dopo la vittoria di Como, ma al contempo c’è stata l’occasione di programmare meglio, facendo dei lavori specifici per arrivare alla sfida con i piemontesi nel migliore dei modi da un punto di vista fisico” spiegano dallo staff tecnico sorese.

Sono 7 i punti in classifica per il Torino 81, mentre i granata sono a 6 con una gara in meno.

La partita dell’andata è stata analizzata e gli errori commessi dai giocatori allenati da De Ferrari furono molteplici, concedendo davvero tanto agli avversari, superiori soprattutto nelle prime due frazioni di gioco. Nonostante gli ultimi risultati dei torinesi, un punto nelle tre sfide che precedono questa, il Sori troverà un avversario desideroso di riscattare le prestazioni altalenanti dell’ultima fase di campionato, dimostrando il suo vero valore.

Motivazione ed attenzione dovranno essere all’ordine del giorno per la squadra ligure, per rimanere in partita e ottenere un risultato positivo.

