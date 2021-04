Nel post partita della vittoria contro la Pergolettese, in casa Renate parlano in conferenza stampa Elvis Kabashi e Francesco Marano. Kabashi: “La vittoria di oggi è stata un bel sospiro di sollievo. È stata una gara dura e venivamo da un periodo non positivo: il mister ci ha chiesto una scossa, un cambio di marcia. Abbiamo vinto e siamo contenti. […] Sono partite spesso non belle da vedere, ma bisogna portarle a casa. […] Incontreremo una Pistoiese con l'acqua alla gola, ma noi dovremo andare lì per vincere perché dobbiamo trovare un ottimo piazzamento: Source