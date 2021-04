E' la stagione delle “x” sul calendario. Una stagione in cui riuscire ad avere un quadro d'insieme completo è una vera impresa. Nel Girone A la capolista Como ha una partita da recuperare, così come un match da recuperare ce l'ha il Renate. I risultati che verranno determinati cambieranno gli equilibri della classifica e, se batterà l'Olbia, la squadra di Gattuso potrebbe piazzare l'allungo decisivo nei confronti di Alessandria e Pro Vercelli. Ma anche il girone B non scherza. Fino a poco tempo fa il Cesena aveva tre partite in meno, poi ci si è messa la Triestina, che già aveva usufruito del bonus rinvio e che è stata fermata dall'Asugi. Ecco, dunque, il rinvio del match di San Benedetto, il cui recupero è… Source