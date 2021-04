I sindacati Cgil, Cisl e Uil di Bergamo hanno incontrato i rappresentanti delle tre Asst del territorio provinciale per un confronto sull’andamento della campagna vaccinale anti Covid-19.

“Nei tre incontri abbiamo potuto verificare un notevole miglioramento nell’intensità della risposta grazie sia al grande sforzo organizzativo che all’adozione del nuovo sistema di prenotazione con l’applicazione Poste Italiane – hanno riferito Orazio Amboni per la Cgil, Mario Gatti per Cisl e Angelo Nozza per Uil di Bergamo -. Al centro del confronto c’è stata la richiesta sindacale di una forte collaborazione tra strutture sanitarie e Comuni. Collaborazione che, abbiamo potuto verificare, si è realizzata fin dagli inizi, nella fase più delicata a causa delle criticità del sistema di messaggistica regionale. Collaborazione che, è stato assicurato da tutte le parti, continuerà anche per il futuro”. Agli incontri sono stati infatti invitati anche i sindaci presidenti delle tre assemblee distrettuali, e la presidente del Consiglio di Rappresentanza dei primi cittadini, Marcella Messina.

Oggetto di confronto è stato anche il “tentativo di conciliare la centralità data ai grossi centri vaccinali (gli hub) che assicurano elevati numeri e sicurezza assistenziale con le esigenze dei piccoli centri delle valli, con particolare riferimento ai pazienti fragili e alle loro difficoltà di movimento” aggiungono i tre sindacalisti.

In questi giorni che ancora ci separano dall’avvio della fase più intensa, si stanno completando le convocazioni degli over 80 e dei pazienti fragili già in carico presso le strutture ambulatoriali delle stesse Asst. I sindacati hanno espresso, come del resto fatto anche in occasione del precedente incontro col direttore dell’Ats Massimo Giupponi, la loro “disponibilità a collaborare per una buona riuscita della campagna vaccinale, che consenta, grazie all’immunità da raggiungere, di riconquistare normalità di vita e di attività economiche e sociali”.