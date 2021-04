FIRENZE – Un luogo dedicato a Erriquez, leader della Bandabardò recentemente scomparso. È quanto chiesto nella mozione presentata da Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, consiglieri di Sinistra Progetto Comune, approvata dalla commissione Cultura del Comune di Firenze. A quasi due mesi dalla morte, commenta il presidente della commissione Toponomastica, Mirco Rufilli, “questo atto ci dà la possibilità di ribadire, anche formalmente, quello che avevo comunicato in Consiglio comunale il giorno dopo la scomparsa di Erriquez: vogliamo ricordare una figura che ha contribuito con la sua musica a sensibilizzare su vari temi“, come “i diritti e le disuguaglianze, ma anche i valori umani, sociali e culturali che sono propri di Firenze“. L’atto, prosegue, “va a dare gambe anche alla richiesta arrivata da migliaia di fans” dopo il lancio di una petizione sul tema e “vedrà la luce dopo gli iter burocratici previsti, tra cui quelli della prefettura, organo deputato per la conferma delle intitolazioni”. La commissione Cultura, continua il presidente Fabio Giorgetti, “è stata felice di sostenere un atto come questo. Erriquez e la Bandabardò sono espressione della bella cultura di Firenze che merita di essere riconosciuta e valorizzata“.

L’articolo A Firenze un luogo sarà dedicato a Erriquez della Bandabardò proviene da Dire.it.