Seduta mattutina oggi per la Lazio, che prepara la sfida di domenica contro il Verona. Sul campo si sono rivisti sia Luis Alberto che Patric, che hanno svolto un lavoro differenziato. Grandi attenzioni per il numero 10, che ha svolto un lavoro a parte per la prima dell’allenamento.

Per quel che riguarda il resto del gruppo, al termine di un iniziale riscaldamento atletico, sono state svolte delle esercitazioni sul possesso palla tramite alcuni torelli. In seguito, lavoro sulla forza per i ragazzi di Simone Inzaghi. La seduta si è conclusa con delle esercitazioni tecniche, ed infine con una serie di partitelle a campo ridotto. Domani prevista una seduta pomeridiana.

