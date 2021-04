Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato delle Olimpiadi e della presenza del pubblico all’Europeo

«L’obiettivo è ricominciare al meglio e prima possibile. Tante cose sono ricominciate, parlando di sport agonistico e professionistico, molte anzi troppe sono ferme. Fatta questa premessa bisogna programmare, serve del tempo per pianificare tutto e, per parlare degli Europei di calcio, mancano circa 60 giorni all’inizio. In questo caso c’è un diktat da parte dell’UEFA. Io penso che si potrà anche consentire, ma il problema è dirlo oggi, questa è la tematica. Perché a prescindere dei ruoli, se già nella nostra testa ci dicono che siamo in una situazione in cui non è cambiato niente allora la cosa sarebbe preoccupante. Già lo è moltissimo». LE DICHIARAZIONI INTEGRALE SU CALCIONEWS24.