Il Cts gela la Figc, che aveva incassato l'apertura del governo: "Per ora non è possibile confermare la presenza dei tifosi". L'Uefa ha imposto come condizione necessaria la presenza di una percentuale di spettatori, chiedendo una conferma entro il 7 aprile: i 4 match previsti all'Olimpico a giugno potrebbero essere assegnati ad un altro Paese. Il Cts ha ribadito: "Pur manifestando apprezzamento per lo sforzo prodotto dalla Uefa e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica, dell'intensità della circolazione virale, dell'occupazione delle strutture sanitarie e della limitata possibilità di prevedere il livello che tali indicatori avranno nella seconda metà di giugno,…