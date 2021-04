I Vigili del fuoco del Comando di Potenza nel primo pomeriggio di oggi, 8 aprile, sono intervenuti in via dell’Unicef a Potenza dove alcune baracche, adibite a ricovero di animali e deposito fieno, avevano preso fuoco.

Le baracche collocate in prossimità del ponte attrezzato hanno sprigionato una grossa colonna di fumo, l’intervento dei Vigili del fuoco è servito soprattutto ad evitare che l’incendio si propagasse alla fitta vegetazione ed alberi presenti su tutta la fondovalle.

Durante l’opera di bonifica, sono stati trovati alcuni animali morti a causa dell’incendio. Le cause cause del rogo sono in corso di accertamento I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada ed una autobotte per un totale di sette unità. Sul posto anche il Polizia di Stato e Polizia Locale.