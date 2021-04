Il presidente del Coni Giovanni Malagò quest'oggi è intervenuto nel programma Non è un Paese per Giovani di Rai Radio 2 ed ha affrontato il tema Olimpiadi a proposito della decisione della Corea del Nord di ritirarsi dai Giochi: “Le Olimpiadi di Tokyo non sono a rischio. Al momento solo la Corea del Nord si è sfilata ma suppongo per motivazioni di natura geopolitica”. Malagò ha poi dichiarato: “Il Giappone ha preso una decisione molto coraggiosa escludendo tutto il pubblico straniero. Conoscendo i giapponesi sono convinto che saranno quanto mai scrupolosi nel far rispettare le misure di sicurezza previste per tutti quelli che arrivano per le Olimpiadi». A proposito dell'eventuale riaperture… Source