Dopo la sconfitta contro l’Inter, Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Skysport tornando anche sull’episodio arbitrale, poco prima del 2-0 dell’Inter segnato da Lautaro Martinez. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo: “Ci sono situazioni diverse: una è la partita, l’altra sono gli episodi arbitrali. Per quanto riguarda la partita, qualcosa in più avremmo potuto farla nel primo tempo per tutto il volume di gioco fatto. Nel secondo invece abbiamo tirato tanto in porta (il doppio dell’Inter). Sulla trattenuta a Raspadori credo che il rigore sia netto. Così come non mi piacciono alcuni giocatori, non mi piacciono alcuni arbitri e Source