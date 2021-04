Per la prima serata in tv, mercoledì 8 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un passo dal cielo”. Verranno proposti due episodi dal titolo “I guardiani” e “Sogni e ossessioni”. Nel primo, Camilla, aspirante poliziotta, per un soffio salva Vincenzo dall’esplosione di una bomba. Francesco e i nostri indagano su chi possa avercela con il commissario, scoprendo che le bombe potrebbero essere più di una e che tutti gli indizi portano verso la vecchia miniera.

Nel secondo, Francesco deve trovare un equilibrio tra la voglia di partire e il desiderio di rimanere ad aiutare Vincenzo, che nel frattempo deve fare i conti con le truffe di Carolina e con la nostalgia di Mela per sua madre.

Su Canale5 alle 21.40 proporrà il film “Cado dalle nubi”, con Checco Zalone.

Checco sogna da sempre di diventare un cantante; la sua ragazza, stufa di aspettare che faccia qualcosa di concreto, lo lascia. Rimasto solo e deciso a giocare le carte del suo talento, Checco si trasferisce dal suo paesino della Puglia a Milano, dove s’innamora di Marika, figlia di un accanito leghista, e tenta di sfondare nel mondo della musica presentandosi a dozzine di provini.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Anni 2o”, condotto da Francesca Parisella. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita” condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Una giusta causa”; su Italia1 alle 21.20 “Trespass”; su La5 alle 21.05 “Mai lontano da qui”; su Iris alle 21 “Frequency – Il futuro è in ascolto” e su Italia2 alle 21.10 “The Breed – La razza del male”.

Su Rai4 dalle 19.20 la serie “Criminal minds”. Le indagini dell’Unità di Analisi Comportamentale, una squadra speciale di criminologi dell’FBI specializzati nello studio della psicologia e dei comportamenti degli assassini, in particolare di quelli seriali.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con. “J.S. Bach: Concerti Brandeburghesi”. L’ensemble Concentus Musicus Wien interpreta i Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach. Alla direzione e al clavincebalo: Stefan Gottfried. – con orchestra: Concentus Musicus, direzione e clavicembalo: Stefan Gottfried.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la replica di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò e su Mediaset Extra alle 21.05 “Ultimo – Caccia ai narcos”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset