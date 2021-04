Dopo una lunga attesa, riparte il campionato Under 17. In campo Domenica 11 Aprile con sfide molto interessanti come Sampdoria-Juvenus e Fiorentina-Lazio Visto il nuovo format (non ci saranno più i gironi A,B,C),saranno Domeniche ricche di derby, questa settimana avremo: Virtus Entella-Genoa, Bologna-Sassuolo, Pisa-Empoli e Reggina-Crotone. Nel Girone 2 con il Cagliari che osserva il turno di riposo, andranno di scena i derby lombardi Inter-Monza e MIlan-Cremonese Programma della prima giornata Domenica 11 Aprile Source