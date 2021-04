Verona Lazio, Immobile partirà titolare alla ricerca del gol che manca ormai da 7 partite. L’obiettivo è chiaro

Dopo la sfida contro lo Spezia, la Lazio tornerà in campo contro il Verona domenica pomeriggio. I biancocelesti cercheranno i 3 punti per continuare la rincorsa alla Champions, ma non solo. Sarà una gara particolare per Ciro Immobile, che non segna ormai da 7 gare: un vero e proprio evento per lui, capace di andare in gol con ritmi molto più alti.

L’assenza del gol pesa molto al bomber biancoceleste, che nel corso di una gara alla Play Station su una diretta Twitch, ha dichiarato: «Passami la palla davanti alla porta che mi devo sbloccare, ormai sono sette partite». Contro gli scaligeri, il numero 17 partirà titolare, probabilmente a fianco di Caicedo: obiettivo gol.

