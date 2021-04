Irpiniatimes.it

“Apprendiamo con grande soddisfazione dell’inserimento dell’Albergo dei Poveri nella programmazione del Recovery Plan da parte del ministro per il Sud Mara Carfagna. La riqualificazione dell’edificio, per la quale è previsto uno stanziamento di 150 milioni di euro, restituirà alla città un pezzo di storia e un luogo per la cultura e la creatività. Auspichiamo, all’interno della struttura, anche la creazione di un incubatore per le startup culturali dei giovani napoletani e meridionali e di spazi dedicati al sociale e a fini istituzionali” lo affermano Fulvio Frezza (consigliere regionale di Più Europa e consigliere comunale di Napoli) e Giuseppe Sommese (consigliere regionale di Liberaldemocratici).

“Insieme ai colleghi Annarita Patriarca e Tommaso Pellegrino avevamo partecipato alla campagna di ascolto promossa dalla ministra Carfagna, proponendo di inserire l’Albergo dei Poveri nel PNRR. È evidente la sensibilità verso la nostra città e il ruolo trainante che l’Albergo dei Poveri può avere per tutto il Paese. Ora lavoreremo affinché la Regione e il Comune facciano la loro parte. Questo progetto non sarà un patrimonio recuperato solo per Napoli, ma dovrà esserlo per tutta la Campania. Pertanto, la collaborazione interistituzionale e la convergenza delle iniziative – proseguono – saranno fondamentali per garantire la realizzazione e la sostenibilità dell’intervento nel tempo e l’efficacia della attività nella struttura” concludono Frezza e Sommese.

L’articolo ALBERGO DEI POVERI: FREZZA E SOMMESE (PIÙ EUROPA – LIBERALDEMOCRATICI), SODDISFAZIONE PER INIZIATIVA CARFAGNA, ORA COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI proviene da irpiniatimes.