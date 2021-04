Un percorso che parte da lontano, nel 2017, che attraversa due assessore al verde (Leyla Ciagà prima e Marzia Marchesi ora) e che ora vede la fine.

Si tratta del progetto naturalistico in via Mozart nel quartiere della Malpensata: iniziato con la creazione dell’area cani, proseguito con la formazione degli orti urbani affidati all’Opera Pia Bonomelli e che ora si conclude con l’installazione di piattaforme e passerelle sospese per il piccolo e prezioso percorso avventura.

Dedicato ai bambini dai 4 ai 14 anni, il bosco “avventuroso” può finalmente vedere la luce.

Attorniato da alberi (“pioppi, in particolare, che ricordano il vecchio mercato del bestiame lì un tempo ubicato”, ha spiegato Guglielmo Baggi, responsabile del servizio verde pubblico), panchine, sedute da pic nic e arredamenti di legno di castagno pregiato e destinato a durare, con la bella stagione sarà sicuramente un luogo molto amato da piccoli e non solo.

“Questa è una zona sensibile dal punto di vista della sicurezza – ha dichiarato l’assessora Marzia Marchesi – ma abbiamo visto come già l’esistenza dell’area cani abbiamo migliorato la frequentazione e così speriamo che sia a maggior ragione con il nuovo parco avventura. Purtroppo alcune sedute sono già state imbrattate. Ora è quindi importante andare in questo luogo perché più persone lo vivono, meno ci sarà degrado”.