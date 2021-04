Cagliari contro la “Coppia più bella”: Lautaro e Lukaku non vogliono fermarsi, il Cagliari dovrà provarci

Mancano 16 punti per arrivare al titolo e i due attaccanti nerazzurri non vogliono fermarsi ora. Lukaku e Lautaro segnano il 52% (36) dei gol dell’Inter, nessuno in Italia ha questi numeri e in Europa fanno meglio solo Lewandowski e Muller del Bayern Monaco (45).

Lukaku è arrivato a 21 centri in 28 presenze in A: ha distribuito il suo bottino di gol in 17 incontri, 16 dei quali sono stati vinti dai nerazzurri, in associazione con Lautaro nella stessa partita la coppia è andata a segno 9 volte, 7 delle quali al Meazza. Domenica il Cagliari, alla disperata ricerca di punti, proverà ad interrompere il trend.

