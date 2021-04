Il difensore del Cagliari Luca Ceppitelli è ancora alle prese con i problemi muscolari: in dubbio la sua presenza contro l’Inter

Il Cagliari sta limando gli ultimi dettagli in vista della sfida contro l’Inter. Le due squadre si incontreranno domenica 11 aprile (ore 12:30) allo stadio San Siro, nel match valevole per la trentesima giornata di campionato. Preoccupa sempre la condizione di Luca Ceppitelli, alle prese con alcuni problemi muscolari.

Il difensore, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, doveva rientrare già nella partita di sabato contro il Verona, ma è stato bloccato dai test negativi effettuati nel corso degli ultimi giorni. Il suo rientro contro i nerazzurri sarebbe fondamentale per la squadra, sopratutto in chiave salvezza, anche se le speranze di riaverlo tra le file rossoblù sono ridotte.

