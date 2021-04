Controlli senza sosta dei Carabinieri nel potentino: 12 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria e 19 segnalate alla Prefettura per detenzione di droga, guida in stato di abbrezza e oltre 60 grammi di droga sono stati sequestrati.

A Corleto Perticara, un 39enne, dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di 6 grammi di “cocaina” e un bilancino di precisione, sottoposti a sequestro;

A Palazzo San Gervasio, un 20enne e un 21enne, a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso in totale di 13 grammi di marijuana anch’essa sequestrata.

A Baragiano, Avigliano, Senise, Moliterno e Laurenzana, è stata ritirata la patente a 4 persone trovate alla guida ubriache.

A Melfi e a Villa d’Agri di Marsicovetere, rispettivamente un 33enne e u 39enne, di origini liberiane e ghanesi, i quali, in diverse circostanze di tempo e luogo, dopo essere stati fermati alla guida dei rispettivi veicoli in uso, sono stati trovati in possesso, il primo di loro, di patente e permesso internazionale di guida falsi, mentre, il secondo, di permesso internazionale di guida non conforme ai requisiti prescritti. I documenti esibiti sono stati sequestrati.

A Senise, un 43enne, che, fermato a piedi e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di complessivi grammi 1,2 di “eroina”, suddivisi in due dosi, sottoposti a sequestro; mentre a Lavello è stato denunciato un 35enne in possesso di 10 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana posta sotto sequestro.

Infine, sono state segnalate alla Prefettura competente, per uso personale di stupefacenti, 19 persone residenti a San Severino Lucano, Senise, Melfi, Atella, Lavello, Barile, Palazzo San Gervasio e nelle province di Foggia e Taranto, sorprese in possesso di 31,5 grammi di sostanze stupefacentiche sono stati sequestrati.