Andrea Cossu, storico ex giocatore del Cagliari, si rifà vedere ad Asseminello oggi per assistere all’allenamento mattutino del Cagliari

Andrea Cossu, storico ex giocatore del Cagliari, si rifà vedere ad Asseminello oggi per assistere all’allenamento mattutino del Cagliari. La conferma arriva dallo stesso talento sardo che pochi minuti fa ha postato una storia che ritrae il prato che l’ha visto tra i protagonisti per ben 9 anni.

La partecipazione di Cossu, totalmente recuperato dopo l’incidente stradale di febbraio, alle sedute di allenamento del Cagliari è atto anche a caricare il gruppo in vista di questo finale di stagione.

L’articolo Cossu all’allenamento del Cagliari: la conferma sui social – FOTO proviene da Cagliari News 24.