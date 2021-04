Irpiniatimes.it

A Grottaminarda nella frazione di Carpignano, c’è Fra Pasquale, una vita dedicata alla Madonna Nera ed è per tutti il “Postino della Madonna”.

Nonostante abbia raggiunto 95anni e la pensione, putroppo anche l’Alzaimher, con materiale di scarto, il parroco continua a realizzare le corone del Santo Rosario. Più di mille quelle realizzate. Zungolese di nascita, Fra Pasquale Raffa, nella sua vita ha girato in lungo e in largo l’Italia in sella alla sua apecar distribuendo calendari e immagini della Madonna di Carpignano.

Gli è stato dedicato anche un libro scritto da Franco Todisco e Claudio Fiore dal titolo “Lu Patrone e lu garzone”. Fra Pasquale è stato miracolato nel giorno del terremoto del 1980. Un quadro della Madonna Nera gli fece da scudo mentre le pietre stavano cadendo radendo al suolo il Santuario. Una storia che in Irpinia forse non tutti conoscevano.

