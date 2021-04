La partita contro il Cagliari si avvicina. L’Inter potrebbe fare ancora a meno di Perisic e Kolarov, attualmente ai box

Recuperi e assenze, due termini che caratterizzano la preparazione del Cagliari e dell’Inter in vista del lunch match di domenica a San Siro. Se infatti Leonardo Semplici recupera El Leon Nahitan Nandez, è anche vero che, per l’ennesima volta, dovrà fare a meno del difensore Luca Ceppitelli alle prese con un fastidio muscolare. Assenti anche Sottil e Tramoni.

INTER – Anche Antonio Conte vive una situazione simile: il tecnico nerazzurro recupera Alessandro Bastoni e Brozovic ma dovrà trovare una soluzione per l’assenza di un giocatore fondamentale come Nicolò Barella. L’infermeria di Appiano Gentile continua a essere affollata: Vidal sta recuperando dall’operazione al ginocchio, Perisic e Kolarov anche oggi si sono allenati a parte. La loro presenza in campo è sempre più in dubbio.

