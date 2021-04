Per la prima serata in tv, venerdì 9 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Canzone segreta”, condotto da Serena Rossi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La stagione dello storione”: mentre Gibbs aiuta l’amico Fornell a smantellare l’organizzazione criminale che spaccia gli oppioidi che hanno quasi ucciso sua figlia, scompare misteriosamente un cadavere dalla Sala Autopsie…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena “La Traviata”. Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma Direttore Daniele Gatti. A cura di Claudia Tarantino Produttore esecutivo Eleonora De Angelis Con la collaborazione di Francesca Nesler Regia, scene e regia tv di Mario Martone.

I casi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale5 alle 21.40 proporrà “Ciao Darwin – A grande richiesta”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su Italia1 alle 21.15 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.25 c’è “Ip Man”; su La5 alle 21.25 “Sapori e dissapori”; su Iris alle 21.25 “Nikita” e su Italia2 alle 21.10 “L’ultima casa a sinistra”.

Su Rai5 alle 21 verrà proposto il documentario “Art night – Joaquin Sorolla”. Il pittore naturalista spagnolo Joaquín Sorolla consolida uno stile tutto suo che gli diede una grande popolarità all’estero. A seguire, “Piero Guccione: verso l’infinito”. Un viaggio nella Sicilia di Guccione. Un racconto corale svela la personalità di uno dei maestri dell’arte italiana.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.